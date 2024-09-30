محافظ جنوب سيناء: 15% زيادة متوقعة بحجم الإقبال السياحي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين

قال اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إن استراتيجية المحافظة تتسم بأنها تنموية، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار جهود تطوير سانت كاترين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تتم الاستعانة بكل الخبرات والكوادر الموجودة على مستوى الجمهورية، للمشاركة في عملية التنمية.

وأكد أن عدد السياح الذين زاروا استقبلتهم المحافظة خلال شهر أغسطس يفوق ما تم تسجيله خلال نفس الشهر من 2023، موضحا أنه من المتوقع تحقيق زيادة بنسبة 15% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة في جنوب سيناء، مؤكدا أن هناك بنية تحتية قوية شاملة في المحافظة.

ولفت إلى أن هناك 5 قطاعات تنموية، مؤكدا أن شرم الشيخ هي درة التاج وأنه يتم الحفاظ على تنميتها باستمرار وبشكل مستدام، لافتًا إلى أنه يتم العمل على أن تكون مدينة دهب هي شرم الشيخ جديدة لما تملكه من مقومات عديدة.

ونوه بأن مدينة رأس سدر تستوعب نموا سكانيا ولديها ساحل شرقي، موضحا أن الدولة حريصة على تعمير سيناء بالبشر من الشمال إلى الجنوب.

وأفاد بأنه يتم إنشاء العديد من المرافق التي تحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث هناك 18 مشروعا في المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع التجلي الأعظم، وتم تنفيذ مشروعات من شأنها أن تزود مستوى الحماية على الطرق.

وأوضح أنه يتم الاستجابة الفورية لأي شكاوى من المواطنين والسماع لها ومناقشتها والعمل على حلها، مؤكدا أن الأولوية في فرص عمل المشروعات المنفذة لأهالي المحافظة.

ولفت إلى توفير 270 منحة دراسية تتنوع كاملة وجزئية من الجامعات المصرية والأجنبية والأهلية لطلاب محافظات جنوب سيناء.