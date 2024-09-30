السجن 3 أعوام لمتهم ببيع ألعاب نارية بالطريق العام في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأحد، "ا.م.ع"، عاطل، بالسجن لمدة 3 أعوام، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالألعاب النارية في الطريق العام.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6749 لسنة 2024 جنايات ثانٍ الرمل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بضبط شخص وبحوزته كمية من الألعاب النارية، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريتت المباحث، أنه وخلال مباشرة ضباط القسم عملهم، تلقوا اتصالا يفيد قيام المتهم، بإحراز ألعاب نارية ويقوم بالاتجار بها، فانتقلوا إلى مكان تواجده، ولدى وصولهم، أبصرته القوة مفترشا قارعة الطريق بالعديد من أنواع العبوات التي تحوي على ألعاب نارية.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، ومواجهته، أقر بإحراز الألعاب النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وبفحص الألعاب النارية المضبوطة تبين أنها منتجة للصوت، ويدخل فيها كم من مادة كلورات البوتاسيوم، وأكسيد المعادن.

تم تحريز المصبوطات وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.