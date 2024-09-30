الأغذية العالمي يطلق نداء لتوفير الغذاء لمليون لبناني

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إطلاق عملية طارئة لحشد 105 ملايين دولار، لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص تضرروا من التصعيد الأخير في لبنان.

وقال برنامج الأغذية في بيان، إنه بدأ بتوزيع حصص غذائية جاهزة للأكل، وخبز ووجبات ساخنة وطرود غذائية على الأسر في الملاجئ في جميع أنحاء البلاد.

وذكر أن تسارع الصراع هذا الأسبوع، أدى إلى زيادة الحاجة إلى استجابة إنسانية فورية "بعد نزوح الآلاف من الناس بالفعل، ما أدى إلى تفاقم الاحتياجات".

وتابع، "تمكنا حتى اليوم من الوصول إلى أكثر من 66 ألف شخص في الملاجئ في جميع أنحاء لبنان".

ونقل مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان، عن ماثيو هولينجورث، قوله: "مع تفاقم الأزمة، نستعد لمساعدة ما يصل إلى مليون شخص من خلال مزيج من الدعم النقدي والغذائي.. نحن بحاجة إلى موارد إضافية لدعم وتوسيع نطاق استجابتنا".

وأضاف: "لمواصلة هذه العمليات شديدة الأهمية، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 105 ملايين دولار حتى نهاية العام.. ندعو المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد، ودعم الاستجابة الإنسانية".

بدورها، قالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية في البيان: "لبنان على حافة الانهيار، ولا يمكنه تحمل حرب أخرى.. المزيد من التصعيد سيكون ضارا للغاية لسكان المنطقة، الذين مروا بالكثير بالفعل".