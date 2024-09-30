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تباشر نيابة عين شمس التحقيق مع 8 أشخاص من بينهم 5 يحملون الجنسية السودانية بمنطقة عين شمس، بتهمة التشاجر.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"، بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وأمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة وتبين أنهم "طرف أول" 3 أشخاص عاطلين، و"طرف ثاني" 5 أشخاص عاطلين "يحملون جنسية إحدى الدول"، مقيمين بدائرة قسم شرطة عيـن شمس.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.