أوكرانيا تعلن إسقاط 67 من أصل 73 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف بأسراب من الطائرات المسيرة المقاتلة خلال الليل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الهجمات الجوية لمدة خمس ساعات.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف، عبر تطبيق تليجرام، إن الطائرات المسيرة شنت هجماتها من جميع الجهات، مشيرة إلى التصدي لها جميعا.

ولم ترد في البداية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، قصفت طائرة مسيرة روسية بنية تحتية غير محددة، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 67 من أصل 73 طائرة مسيرة خلال الليل.

ودعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه الغربيين مرارا وتكرارا إلى تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، حتى يتمكن من حماية المدن الأوكرانية بشكل أفضل من الهجمات الصاروخية وغارات طائرات المسيرة الروسية المستمرة.