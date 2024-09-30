استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 7 إلى 12 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 9 إلى 17 جنيها.

استقرت سعر الجزر ليتراوح بين 10 إلى 18 جنيها.

استقرت أسعار الفاصوليا بين 30 إلى 40 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقرت سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

استقرت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 45 إلى 55 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 17 إلى 19 جنيها.

استقر سعر الليمون البلدى ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

استقر أسعار الرمان لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

استقر أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 16 إلى 22 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.