قالت سالي عون، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، إنّ لبنان يعيش أوضاعًا صعبة للغاية، منوهة أن «السكان يعانون من القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».

وأضافت «عون»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ «القصف الإسرائيلي أدى إلى نزوح العائلات من القرى والمنازل، دون الحصول على مأوى بديل أو مواد غذائية ومياه نظيفة صالحة للشرب، كما أنّ السكان يفتقرون للرعاية الصحية الطارئة».

ونوهت أن «لبنان عانى من تحديات اقتصادية وأزمات معقدة خلال السنوات الماضية»، مشيرة إلى أنّ النزاع الأخير بين الطرف اللبناني والإسرائيلي فاقم هذه الأزمة الاقتصادية والمعاناة.

وأشارت إلى أنّ القطاع الطبي في لبنان، وخاصة المستشفيات، يواجه تحديات كثيرة تتمثل في نقص الكوادر الطبية والموارد الحيوية والمستلزمات الطبية.

وحذرت من أن «تزايد التصعيد في الجنوب اللبناني يفاقم هذه المعاناة أيضا، في ظل زيادة الطلب على الخدمات الطبية».

وتابعت: «نتعاون مع وزارة الصحة لتجهيز المستشفيات، ونحن اليوم بصدد استقطاب فريق طبي خاص بجراحة الحروب لمعالجة الجرحى».