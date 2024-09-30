نيوزيلندا تسجل رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد من راقصي الهاكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت نيوزيلندا أنها حققت رقما قياسيا عالميا جديدا لأكبر عدد من راقصي الهاكا، حيث قام الآلاف بأداء الرقصة التقليدية المورية في مدينة أوكلاند.

وقال المنظمون إن 6531 شخصا أدوا رقصة الهاكا ،"كا ماتي"، الشهيرة في البلاد مساء يوم الأحد.

وأضافت المنسقة هينيوي موهي:"ما بدأ كفكرة جريئة قبل عام لاستعادة الرقم القياسي أصبح الآن واقعا. كان هناك الكثير على المحك".

وكان الرقم القياسي المسجل في السابق 4028 شخصا من فرنسا في عام 2014.

وتعود أصول رقصة الهاكا إلى الأساطير المورية، والتي تعكس فيها الإيماءات اليدوية والجسدية المرتجفة الموجات الناتجة عن ارتفاع الحرارة من الأرض.

وكانت رقصة الهاكا هي الأسلوب التقليدي للترحيب بالقبائل الزائرة، ولكن تم أيضا أداؤها لتحضير المحاربين للمعركة.

ويجري اليوم أداء رقصة الهاكا في المناسبات المهمة، بما في ذلك الأحداث الرياضية، والجنازات، وحفلات الزفاف، والتخرج، ومراسم الاستقبال.

وقالت موهي: "الهاكا جزء مهم من ثقافتنا، واستعادة المانا (القوة الروحية) بهذا الرقم القياسي العالمي بعيدا عن الفرنسيين وإعادتها إلى أرضها الأصلية وضمان أدائها بشكل صحيح ومتكامل كان أمرا ضروريا".

وأضافت:"هذه الفعالية التاريخية مكنت لنا من عرض تراثنا الثقافي الغني للعالم وتعزيز الاتصال العميق الذي نتشاركه جميعا".