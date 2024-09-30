أماني السويسي تطرح فيديو كليب أغنية سيبتك

طرحت الفنانة التونسية أماني السويسي أحدث أغنياتها بعنوان "سيبتك" بطريقة الفيديو كليب حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية "سيبتك" جاءت باللهجة المصرية، وبأسلوب غنائي درامي من حيث اللحن والفكرة التي بُني عليها موضوع الأغنية، إضافة إلى الأداء الذي قدمته أماني السويسي.

اعتمد اللحن على مقام الصبا الذي يُعتبر من أكثر المقامات الموسيقية حزناً، فالأغنية تعبر عن حالة من الحزن والزعل، وقدمت أماني أداءً وإحساسًا عكس حالة الشجن.

على مستوى الصورة، أخرج فيديو كليب أغنية "سيبتك" المخرج اللبناني فادي حداد وتم تصويره في لبنان، وظهرت أماني السويسي بإطلالات متعددة.

وأعربت أماني السويسي عن سعادتها بطرح أغنية "سيبتك"، مشيرةً إلى أنها من الأغنيات القريبة إليها، حيث تميل إلى هذا النمط الموسيقي والغنائي الذي يؤثر في الجمهور.

أغنية "سيبتك" من كلمات نادر عبدالله، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد عبد السلام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.