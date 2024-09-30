مقتل امرأة وإصابة رجل في قصف روسي لمنطقة نيكوبول جنوب أوكراني

قتلت امرأة وأصيب رجل اليوم الأحد في قصف روسي بالمدفعية الثقيلة والمسيرات لمنطقة نيكوبول جنوب أوكرانيا، حسبما قال سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك على تطبيق تيليجرام.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية ( يوكرينفورم عن ليساك قوله في بيان إن "منطقة نيكوبول تعرضت اليوم إلى 10 هجمات. وأطلق العدو النار على مستوطنات محلية بالمدفعية الثقيلة. كما استخدم أيضا المسيرات القتالية. وفي نيكوبول، خلال القصف المسائي، قتل الروس امرأة (80 عاما) وأصابوا زوجها، وتم نقله إلى المستشفى".

وأوضح ليساك أن السلطات الأوكرانية لا تزال تتفقد المنطقة .

وأشار إلى أن "مبنى متعدد الطوابق كان من بين المباني المتضررة. كما تضرر جرار وسيارة في منطقة مارهانيتس".

وأضاف أن منطقة بوكروفسك تعرضت لدمار كبير أيضا نتيجة للقصف الروسي.