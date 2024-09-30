سفارة واشنطن لدى بيروت: نعمل على تأمين رحلات إضافية للأمريكيين لمغادرة لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



قالت السفارة الأمريكية لدى بيروت، إنها تعمل على تأمين رحلات إضافية لتلبية طلبات الأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان.

وجددت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، تذكير المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى لبنان، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن.

وحثت رعاياها المتواجدين في لبنان إلى مغادرة البلاد، نظرًا للتوترات المتزايدة في أعقاب الغارات الجوية على بيروت، والوضع الأمني المتقلب وغير المتوقع في جميع أنحاء لبنان.

ودعت رعاياها إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامتهم وأمنهم داخل لبنان، واتباع تعليمات السلطات المحلية، والمتابعة الدورية للأخبار للوقوف على آخر التطورات.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي، منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقتل المئات وجرح الآلاف نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في لبنان، والتي تسببت بنزوح وتهجير مئات الآلاف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع أنه يواصل غاراته الجوية في لبنان وذلك في إطار عملية أسماها «سهام الشمال».