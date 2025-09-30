خبراء أرصاد أمريكيون: العاصفة الاستوائية أوكتيف تتشكل في أعالى البحار بالمحيط الهادئ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر خبراء أرصاد أمريكيون أن عاصفة استوائية تشكلت اليوم الثلاثاء في المحيط الهادئ بعيدا عن اليابسة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في ميامي إن العاصفة الاستوائية "أوكتيف" بعيدة عن سواحل خليج المكسيك، حيث تتركز على بعد 1500 كيلومتر باتجاه جنوب منطقة جنوب غرب الطرف الجنوبي من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية.

وبلغت السرعة القصوى المستمرة للرياح 65 كيلومترا وكانت تتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 7 كيلومترات فى الساعة . ولم يكن هناك ترقب أو تحذير سار فيما يتعلق بالعاصفة الاستوائية.

وذكر خبراء الأرصاد أن "أوكتيف" ليس من المتوقع أن تشتد كثيرا على مدار الأيام القليلة المقبلة، لكن النظام الجوي، قد يتكثف قرب نهاية الأسبوع.

ولم تكن هناك مخاطر تهدد اليابسة.

وفي ذات الوقت، يقترب إعصارا أومبرتو وإيميلدا من منطقة جزيرة برمودا في المحيط الأطلسي.