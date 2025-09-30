تأجيل الدعوى المقامة من أسرة حبيبة الشماع ضد شركة أوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت محكمة مدني القاهرة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة ضد شركة أوبر، والتي تطالب فيها أسرة "حبيبة الشماع" بتعويض 100 مليون جنيه، لإعلان الشركة الأم في أمريكا.

وفي وقت سابق، قال المحامي محمد الأمين من دفاع "حبيبة الشماع" ضحية حادثة أوبر الشهير، إن المحكمة حددت يوم 30 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المدنية المقامة ضد شركة أوبر.

وتابع الأمين، أنه طالب في الدعوى المدنية ضد شركة الشركة الأم لـ"أوبر" تعويض مادي قدره 100 مليون جنيه.

ويذكر أن محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من سائق "أوبر"، وتأييد حكم السجن 5 سنوات الصادر بحقه في حادث حبيبة الشماع المعروفة بـ"فتاة أوبر"، ليصبح حكما نهائيا وغير قابل للطعن.

وكان تقدم دفاع المتهم بطعن أمام محكمة النقض على حكم الاستئناف الصادر ضد موكله بالسجن 5 سنوات، بتهمة تعاطي الحشيش وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر.