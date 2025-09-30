كوريا الشمالية: لن نتخلى عن سلاحنا النووي لأنه يضمن توازن القوى

جدّد دبلوماسي رفيع من كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، يوم الاثنين، تأكيد بلاده أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية رغم المطالبات الدولية العديدة بذلك، واصفا هذه الأسلحة بأنها ضرورية للحفاظ على "توازن القوى" مع كوريا الجنوبية. وقال: "لن نتراجع أبدا عن هذا الموقف".

وفي أجواء اجتماعات الجمعية العامة السنوية لقادة العالم، صعد نائب وزير الخارجية كيم سون جيونج من شكاوى بلاده المتكررة بشأن المناورات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان. وأعرب عن استيائه من أن الولايات المتحدة وحلفاءها يشكلون "تهديدا متزايدا بالعدوان"، صور ترسانة بلاده على أنها السبب الذي "يضمن به توازن القوى في شبه الجزيرة الكورية".

ومع ذلك، اتسم خطابه بنبرة أكثر اعتدالا، خصوصا تجاه الولايات المتحدة، مقارنة بالعديد من تصريحات بلاده السابقة على الساحة الدولية وفي أماكن أخرى. فبينما هاجم كيم، من دون أن يسمّي أطرافا بعينها، "قوى هيمنية" و"حرب رسوم جمركية عشوائية"، لم يتضمن خطابه أي إشارات مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو إهانات شخصية، بل جاء محملا بجدية أكثر من كونه حاد اللهجة.

وتعهد كيم قائلا: "لن نتخلى أبداً عن النووي"، مشيرا إلى أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية منصوص عليه في دستورها.