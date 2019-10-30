إسرائيل تؤكد توقيف إسرائيلي في الأردن

أكد الجيش الإسرائيلي توقيف إسرائيلي في الأردن بعد اجتيازه الحدود إلى داخل الأراضي الأردنية.

وتقوم قوات الأمن الأردنية حاليا بالتحقيق معه.

وكانت الخارجية الأردنية أعلنت الليلة الماضية أن السلطات الأمنية ألقت مساء أمس على إسرائيلي "تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية".

وكانت الخارجية الأردنية استدعت أمس سفيرها في إسرائيل للتشاور احتجاجا على استمرار إسرائيل في اعتقال أردنيين اثنين، سيدة ورجل، خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وتقول الأردن إن السيدة مضربة عن الطعام منذ عدة أسابيع، بينما يعاني الرجل من مرض السرطان وصحته متردية.

ويطالب أردنيون بعدم الإفراج عن المعتقل الإسرائيلي إلا بعد إخلاء سبيل جميع المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية.



