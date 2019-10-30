محمود بدر: لجنة تقصي واقعة «تحرك قطار بدون سائق» أدت دورها بكل حيادية وشفافية

علق النائب محمود بدر، على اللجنة التي قام بتشكيلها الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لمتابعة واقعة تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق، اليوم، قائلًا: «حاجة بفتخر بيها، تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتفادي حدوث أي كارثة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن اللجنة المُشكلة حققت في الواقعة منذ العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بكل حيادية وشفافية، مردفًا: «شفت الفرق بين نموذج كامل الوزير الذي يسعى لتقدم الوطن بحل المشاكل ومواجهتها وعدم التستر على الأخطاء، ونموذج هيئة السكك الحديدية بسعيها لتأخير البلد ودفن راسنا في الرمال زي النعامة ومنشوفش أخطاءنا»، على حد قوله.

وأشار إلى استكمال التحقيقات حتى الغد للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة، لافتًا إلى أن اللجنة قامت اليوم بسماع شهادات الأهالي، ومشاهدة المقاطع الفيديو المصورة للواقعة، والاطلاع على الكاميرات الفنية بالمحطة، ومساءلة كافة الأشخاص.

وكانت هيئة السكة الحديد قد نفت في بيان لها، أمس الثلاثاء، ما أثير ببعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق.

وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، في بيان له أمس الثلاثاء، أنه قد وردته رسالة من أحد المواطنين تفيد بأن قطارا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق، موضحًا أنه على الفور تم الرجوع لمراكز التشغيل بشبين القناطر والقاهرة للتأكد من صحة الأمر فنفت حدوث ذلك وأكدت أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة.

من جانبه أرسل المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، لجنة مستقلة من الوزارة بعيدًا عن السكة الحديد للتحقق في ملابسات تحرك قطار بدون سائق في محطة شبين القناطر يوم الاثنين الماضي.