 ضبط مسؤول مصنع أسلاك كهربائية مجهول المصدر في القاهرة - بوابة الشروق
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 2:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

ضبط مسؤول مصنع أسلاك كهربائية مجهول المصدر في القاهرة

محمد أبوعوف:
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 2:21 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 2:21 م

ضبطت مباحث التموين في القاهرة، مسؤولا عن مصنع أسلاك كهربائية بشارع شرق السكة الحديد؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الأسلاك من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 15500 متر كابل كهربائي، و1200 ستيكر، وماكينة تصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك