ضبط مسؤول مصنع أسلاك كهربائية مجهول المصدر في القاهرة

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ضبطت مباحث التموين في القاهرة، مسؤولا عن مصنع أسلاك كهربائية بشارع شرق السكة الحديد؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الأسلاك من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 15500 متر كابل كهربائي، و1200 ستيكر، وماكينة تصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية.