مسؤولون: تقليص العمليات بميناء أم قصر العراقي بعد إغلاق محتجين مدخله

قال موظفون بميناء أم قصر العراقي ومسؤولون محليون إن العمليات في الميناء تقلصت بنسبة 80 في المئة تقريبا يوم الثلاثاء بعد إغلاق محتجين مدخل الميناء.

وقال مدير بالميناء إن العمليات بالميناء قُلصت إلى 20 في المئة بسبب عدم تمكن العمال البدلاء من الانضمام للعمل.



وخرج آلاف العراقيين إلى الشوارع هذا الأسبوع في موجة ثانية من الاحتجاجات على الحكومة والنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة ومنعزلة عن الشعب. وارتفع عدد القتلى منذ اندلاع موجة اضطرابات أوسع نطاقا في أول أكتوبر تشرين الأول إلى 250 على الأقل.

ويستقبل ميناء أم قصر واردات العراق من الحبوب والخضر والزيوت والسكر.

ويقول مسؤولون محليون إنهم عقدوا محادثات مع المحتجين لمحاولة إقناعهم بالسماح بدخول العمال للميناء كي يتسنى له العمل بصورة طبيعية.