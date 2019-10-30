مدارس روسيا تدرس للتلاميذ أخلاقيات بنادق الكلاشنيكوف

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صدرت أوامر للمدارس الروسية في أنحاء روسيا بتقديم دروس إلى التلاميذ عن أسلحة الكلاشنيكوف باعتبارها مصدرا للفخر الوطني، وتشجيع الأطفال على الانضمام مستقبلا إلى القوات المسلحة.

وقالت وزارة التعليم الروسية في بيان إن الدروس سوف تتضمن الحالة "المعنوية والأخلاقية" المطلوبة لاستخدام مثل هذه الأسلحة للدفاع عن الوطن.

وتتزامن المبادرة مع الذكرى المئوية لميلاد المخترع ميخائيل كلاشنيكوف في 10 نوفمبر.

وتعد البندقية كلاشنيكوف ( إيه كيه -47 ) ، التى ظهرت لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي، واحدا من أكثر الأسلحة انتشارا في العالم.

وقالت وزارة التعليم: "كل عام، يموت ربع مليون شخص بسبب رصاصة من سلاح كلاشنيكوف".

وأضافت: "عدد الأشخاص الذين قتلوا ببنادق الكلاشنيكوف يزيد على من قتلوا بنيران المدفعية أو قصف الطائرات أو الهجمات الصاروخية".

ومن بين أهداف هذه الدروس أن يتعرف الأطفال على تداعيات القتل دفاعا عن وطنهم، ودور بنادق الكلاشنيكوف في تشكيل "الذاكرة التاريخية" و"الهوية الروسية" الوطنية.

وانتقد السياسي المعارض البارز ديمتري جودكوف المبادرة في بيان أمس الثلاثاء، قائلا إن القيم الروحانية يجب ألا تختلط بالقتل.