مستشار الحكومة اللبناني: استقالة الحريري نافذة وفقا للدستور

قال المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، رفيق شالالا، إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تعكس استجابته لأحد أبرز مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة، مشيرًا إلى أن تقدم «الحريري» باستقالته، أعطت مؤشرات على إمكانية فتح عدد من الطرق المغلقة، خاصة في المناطق الشرقية من بيروت، لتسهيل حركة العبور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئاسة لم تصدر بيانًا بقبول الاستقالة، وتكليف الحكومة ورئيسها بتصريف الأعمال أو تحديد موعد بدء الاستشارات النيابية المُلزمة، لافتًا إلى إصدار البيان خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن الاستقالة – وفقًا للناحية الدستورية – نافذة، لنص الدستور في إحدى مواده على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة في حالات عدة أبرزها إذا استقال رئيسها، مؤكدًا على أن الحكومة مستقيلة بحكم الدستور.

وأشار إلى توجيه الرئيس ميشال عون كلمة للشعب اللبناني يوم الخميس، تزامنًا مع انتهاء السنة الثالثة من ولايته وبدء السنة الرابعة، موضحًا بأن الكلمة عادة ما تكون سياسية وستتضمن التطورات الراهنة ومستجداتها.

يُذكر أن لبنان يشهد منذ عدة أيام، مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، عن تقدم الحكومة اللبنانية باستقالته.

وقال «الحريري»، في كلمة ألقاها للشعب اللبناني، مساء أمس الثلاثاء، «وصلنا إلى طريق مسدود، وسأتقدم باستقالة الحكومة للرئيس ميشال عون، والشعب اللبناني».