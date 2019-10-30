النواب الأمريكي يتبنى قرارا بإدانة إبادة الأرمن في العهد العثماني بتركيا

تبنى مجلس النواب الأمريكي ليل الثلاثاء/الأربعاء قرارا بإدانة "إبادة 5ر1 مليون من الأرمن" في عهد الإمبراطورية العثمانية بتركيا القرن الماضي، في تجاهل لمعارضة أنقرة منذ فترة طويلة لمثل هذا الإجراء.

وتبنى المجلس القرار بموافقة 405 أعضاء مقابل رفض 11 عضوا، وهي المرة الأولى التي يقر فيها المجلس بتلك المجزرة على أنها إبادة جماعية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت تركيا، وهي حليف للولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (ناتو) ، قد ضغطت منذ فترة طويلة لعدم تبني أي من مجلسي النواب والشيوخ لمثل هذا القرار.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية التركية ذلك القرار.

وقالت الوزارة: "نرفض القرار الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي بشأن المزاعم الأرمنية"، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.