محافظ القليوبية يوجه بالاستعانة بعلماء جامعة بنها فى تطوير القرى

أكد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، أن جامعة بنها ستظل شريكا أساسيا لإحداث التنمية المستدامة في كل المجالات للمساهمة في تقدم ورقيّ المجتمع باعتبارها بيت الخبرة للمحافظة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من أفكار وعلماء الجامعة في تطوير قرى القليوبية.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس جامعة بنها، حيث طالب المجلس بالتعاون مع المحافظة والتنسيق لتشكيل لجنة فنيه والاستعانة بخبراء وعلماء الجامعة والمتخصصين بالكليات والمختصين من المحافظة لمراجعة جميع الأنفاق بالمحافظة وأماكن المنخفضات التي تتجمع بها مياه الأمطار في موسم الشتاء، ووضع الحلول الهندسية المناسبة لتلافي أي مشكلات، فضلا عن رفع الوعي لدى المواطنين عن كيفية التعامل مع مياه الأمطار وعدم إلقاء المخلفات في أماكن تصريف المياه.

من جانبه وجه رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد - خلال كلمته - الشكر لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين على جهودهم المبذولة خلال الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجها الشكر للقيادات الأكاديمية والإدارية القائمين على فرع جامعة بنها الجديد بالعبور وبدء الدراسة بأول 3 برامج ، وهى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي" بكلية الزراعة، وبرنامج الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.