نائب رئيس جامعة القاهرة: القانون يعجز عن مواجهة هجرة العلماء والأساتذة للخارج

قال الدكتور محمد سامى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع، إن القانون يقف عاجزا أمام هجرة العقول المصرية والعلماء والأساتذة الجامعيين للخارج، مشيرا إلى أن الدستور كفل حرية العمل.

وأوضح سامي، خلال توقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء المصرية، أن تهيئة بيئة العمل وتوفير المميزات للأساتذة الجامعيين السبيل الوحيد لعدم هجرتهم إلى الخارج.

وأوضح أن القمر الصناعى التعليمى الذى تسعى إليه وكالة الفضاء المصرية يقوم بدور هام فى المنظومة التعليمية المصرية، مؤكدًا أن إطلاق قمر صناعى للجامعة أمر مهم لكل جامعة، وأن جامعة القاهرة بها مركز لدراسات وعلوم الفضاء، وهذا لا يكفى ولكن يجب أن يكون له صلة وثيقة بين كليتي "العلوم والهندسة" فى سبيل تحقيق أغراضه.