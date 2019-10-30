الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل احتجاجا على احتجاز مواطنين اثنين

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن المملكة استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور احتجاجا على رفض إسرائيل الاستجابة لمطالبها بشأن إطلاق سراح اثنين من مواطنيها جرى اعتقالهما بصورة غير قانونية منذ أشهر بدون أي اتهامات.

وأضاف الصفدي في تغريدة على تويتر أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي ”اللذين تتدهور حالتهما الصحية“ مشيرا إلى أن هذه ”خطوة أولى“ دون ذكر أي تفاصيل.

ودخلت هبة (24 عاما) في إضراب عن الطعام وأُدخلت المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية. وكان ألقي القبض عليها في أغسطس آب بعد العبور إلى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف ولم توجه لها إسرائيل اتهامات حتى الآن.

ووصف الصفدي اعتقال إسرائيل كلا المواطنين إداريا ”باللاقانوني“ وتعهد بأن تتخذ بلاده ”جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين“.

ويشوب التوتر العلاقات بين الأردن وإسرائيل في الآونة الأخيرة. وتخشى المملكة من أن يبدد ضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية المحتلة الآمال في إقامة دولة فلسطينية مستقبلا.

والأردن ومصر هم الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان أبرمتا معاهدة سلام مع إسرائيل.

ولا تحظى معاهدة السلام مع إسرائيل بشعبية في أوساط شعب الأردن، حيث ينتشر تأييد الفلسطينيين على نطاق واسع. وكثير من سكان المملكة البالغ عددهم سبعة ملايين من أصل فلسطيني.