تركيا تنتقد قرارا أمريكيا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن

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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تصويت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء لصالح قرار يعتبر القتل الجماعي للأرمن قبل قرن من الزمان ”إبادة جماعية“، واصفا القرار بأنه ‭‭“‬‬بلا قيمة“.

وجاءت الموافقة على القرار بأغلبية 405 أعضاء مقابل 11 عضوا، في تصويت رمزي لكنه تاريخي ومن شأنه تأجيج التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.

وقال جاويش أوغلو على تويتر إن تركيا أحبطت ”لعبة كبرى“ بهجومها في شمال شرق سوريا وإن تحرك مجلس النواب الأمريكي يهدف للانتقام.

وأضاف ”هؤلاء الذين فشلت مشاريعهم تحولوا صوب (اتخاذ) قرارات عفا عليها الزمن. الدوائر التي تعتقد بأنها ستنتقم بهذه الطريقة هي على خطأ. هذا القرار المخزي من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة لا أهمية له بالنسبة لحكومتنا وشعبنا“.