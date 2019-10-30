قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تعليقًا على حوادث الصعق بالكهرباء بسبب أعمدة الإنارة، «نأسف لأي حادث أو ضرر يصيب أي مواطن، كلنا مواطنين وحريصين على عدم وجود أي شيء يضر المواطنين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هو ده»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أن وزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية، أصدروا تعليمات للمرور على كافة أعمدة الإنارة للتأكد من عزلها، لافتًا إلى قيام الوزارتين بعمل صيانة مستمرة لتفادي أية مشاكل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح أن الوصلات الغير مشروعة التي يقوم المواطنون بوصلها بأعمدة الإنارة، أحد الأسباب الرئيسية في الحوادث، مشيرًا إلى أنها تمثل صعوبة وتحدى وضرر على مستوى الوزارة والمواطن.

