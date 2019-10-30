وزراء الدفاع بدول «التعاون الخليجي» يبحثون تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، تطورات الأوضاع الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة، وتأثيرها ومخاطرها على أمن وسلامة ومصالح دول المجلس.

جاء ذلك خلال عقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السادس عشر لمجلس الدفاع المشترك بمدينة مسقط بسلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأكد وزراء الدفاع خلال الاجتماع أهمية حماية حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي، مشيدين بانعقاد مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس والدول والصديقة، الذي عقد في الرياض 21 أكتوبر الماضي والقرارات البناءة التي توصل إليها خدمة للأمن المشترك.

وأشاد وزراء الدفاع حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس، بالجهود المتميزة التي تبذلها قيادات القوات المسلحة في دول المجلس للارتقاء بقدرات المنظومات الدفاعية ورفع جاهزية منسوبيها وتطوير خططها ومواصلة تسليحها وتدريبها، لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية للدفاع عن سيادة دول المجلس واستقلالها وحماية مقدراتها ومنجزاتها ومصالح مواطنيها.

وأعرب الوزراء خلال الاجتماع عن استنكارهم للاعتداء الآثم الذي تعرضت له المنشآت النفطية السعودية سبتمبر الماضي، وأكدوا وقوف دول المجلس مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها واستقرارها ومصالحها.

كما أشاد الوزراء بالعملية الهجومية التي نفذتها القوات الأمريكية في إدلب السورية، وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وعدد من مرافقيه، معربين عن تطلعهم بأن يشكل مقتل زعيم تنظيم داعش خطوة مهمة للقضاء على خلايا التنظيم وعناصره، وتخليص المنطقة من شروره، منوهين بالجهود الحثيثة المتواصلة التي يبذلها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وبحث الوزراء عددا من التقارير المرفوعة إليهم من رؤساء الأركان، مشيدين بالنتائج التي تم التوصل إليها، واعتمدوا عددا من القرارات التي من شأنها الإسهام في تعزيز التكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء، وأثنوا على الجهود المبذولة لتفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة والمراكز التابعة لها.