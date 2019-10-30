شوبير بعد استبعاده من قائمة الأوليمبي: سأثبت للجميع عكس ما يقال عني

قال مصطفي شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الأوليمبي، إنه دائما تحت ضغط وانتقادات بسبب والده أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وتابع شوبير، خلال لقائه التلفزيوني، عبر قناة "MBC MASR"، مساء أمس الثلاثاء: "احترم كل الانتقادات، وسأثبت للجميع عكس ما يقال عني بالتألق داخل الملعب ومع القلعة الحمراء".

وأشار: "دور حارس المرمي أن يوجه جميع اللاعبين داخل الملعب، متابعا: شخصية الحارس لابد أن يكون "بارد" وهادي أثناء المباراة حتي لا يخرج عن تركيزه في المباريات خاصة في المباريات الإفريقية".

وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، استبعد مصطفى، من قائمة الفراعنة المكونة من 21 لاعبًا استعدادا لخوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.