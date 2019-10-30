تحليل اقتصادي: اتفاق جونسون لـ«بريكست» يكلف بريطانيا 70 مليار جنيه إسترليني سنويا

كشف تحليل اقتصادي جديد و"خطير" أجراه أحد أكبر معاهد الأبحاث الاقتصادية في بريطانيا عن أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيكلف كل شخص في البلاد 1100 جنيه استرليني سنويا.

وخلص التحليل، الذي أجراه المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ونشر اليوم الأربعاء، إلى أن الخسارة السنوية الناجمة عن سحب المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبيين تقدر بحوالي 70 مليار جنيه استرليني سنويا أي ما يعادل حجم إنتاج ويلز بأكمله، حسبما أوردت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وقال المعهد إن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد البريطاني في ظل هذا الاتفاق سيكون كبيرا إلى درجة يصبح معها وضع المملكة المتحدة أفضل الآن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الهائلة الناجمة عن أزمة "بريكست" الحالية، حيث سينكمش الاقتصاد بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بنسبة الانكماش في فترة عدم اليقين والتي تراوحت بين 1 إلى 2 بالمائة سنويا.

وأشار المعهد إلى أن الاقتراض الحكومي السنوي سيقفز إلى حوالي 70 مليار جنيه استرليني - أو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعيد المملكة المتحدة إلى مستوى عجز لم تشهده منذ عام 2014.

ولفت المعهد إلى أن استنتاجاته أعطت لمحة عن الأسباب الكامنة وراء رفض وزير الخزانة ساجد جاويد نشر التوقعات الاقتصادية لوزارته بشأن الاتفاق.

وفي تصريحات أدلى بها قبل أسبوعين، نفى جاويد المخاوف بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، قائلا:"من الواضح للغاية أن ما حققناه بهذه الصفقة هو الصحيح بالنسبة للاقتصاد".

إلا أن تحليل المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية انتهى إلى أن التجارة التي سيتم فقدها وانخفاض الهجرة سيضران الإنتاجية، ما يؤدي إلى خسائر في إجمالي الناتج المحلي سنويا بنسبة 3.5 بالمائة خلال 10-15 سنة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفت المعهد إلى أن هذه الخسائر ستضاف إلى 50 مليار جنيه استرليني هي قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد منذ استفتاء "بريكست" منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، والتي اقتطعت 2.5 في المائة من الناتج القومي.