احتمالات بمشاركة صلاح.. ومواجهة نارية بين اليونايتد وتشيلسي في ستامفورد بريدج



بعد أن حافظ على تربعه فى صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم بفارق ست نقاط، يحول ليفربول تركيزه إلى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بهدف التقدم خطوة جديدة على الطريق نحو التتويج بأول الألقاب المحلية فى الموسم الحالى.

وحقق ليفربول انتصارا مثيرا أمام ضيفه توتنهام وتغلب عليه 2 / 1 مساء الأحد الماضى فى المرحلة العاشرة من الدورى الممتاز، ليواصل ليفربول، بطل أوروبا، تربعه فى الصدارة بفارق ست نقاط أمام مانشستر سيتى حامل اللقب.

وبعد أن اعتاد ليفربول على خوض مباريات كأس الرابطة فى المواسم الماضية بعناصر احتياطية وأخرى شابة، يرجح أن يختلف الوضع بشكل كبير عندما يستضيف آرسنال فى التاسعة والنصف مساء اليوم فى دور الستة عشر من بطولة الكأس.

ورغم توقعات حصول محمد صلاح على راحة بسبب آلام فى الكاحل وكذلك غياب فيرجيل فان ديك بسبب مشكلة فى الساق، ينتظر أن يدفع المدير الفنى يورجن كلوب بتشكيلة قوية لتجاوز عقبة آرسنال.

لكن صلاح طمأن جماهيره صباح أمس بنشر صور له وهو يشارك فى تدريبات الريدز استعدادا لخوض المباراة، لكن من المحتمل أن يشركه المدرب الألمانى فى جزء من اللقاء لعدم تفاقم إصابته.

وتشير التوقعات إلى إمكانية مشاركة ديفوك أوريجى وأليكس أوكسليد ــ تشامبرلين ونابى كيتا وجو جوميز وجيمس ميلنر وريان بريوستر فى مباراة الأربعاء.

ويخوض ليفربول مباراة الأربعاء بمعنويات عالية بعد أن حول تأخره بهدف أمام توتنهام إلى الفوز 2 / 1، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم على ملعب «آنفيلد» طوال 45 مباراة بالدورى الإنجليزى الممتاز.

وأيا كانت التشكيلة التى سيدفع بها كلوب، يدرك الفريق والمدرب، جيدا، أهمية دور الجماهير التى يعتبرها كلوب «اللاعب رقم 12».

وقال كلوب «الجماهير كانت مذهلة أمام توتنهام ودفعتنا للأمام حتى النهاية، وكان هذا أمرا مهما».

وأضاف «كان الأداء جيدا بشكل عام، هو أمر رائع أن تعود بعد التأخر بهدف أمام فريق جيد مثل توتنهام. نحن سعداء. والآن نحن بحاجة للتعافى والتركيز على المباراة المقبلة».

وربما لن يتردد كلوب فى إراحة نجومه البارزين، خاصة وأنه يدرك عدد المباريات الصعبة والمثيرة التى سيواجهها الفريق.

وقال كلوب «علينا التحلى بالتركيز فى جميع المباريات.. فالمباراة المقبلة أمام آرسنال وبعدها نواجه أستون فيلا ثم جينك ثم مانشستر سيتى وبعدها تأتى فترة التوقف لإقامة المباريات الدولية، ثم نواجه فترة مزدحمة للغاية فى ديسمبر، لذلك أمامنا الكثير، لكن الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن».

وعلى الجانب الآخر، يشهد آرسنال حالة من الجدل حول قائد الفريق جرانيت تشاكا الذى صاح بوجه الجماهير لدى تبديله خلال المباراة التى انتهت بالتعادل مع كريستال بالاس 2 / 2 مطلع هذا الأسبوع فى الدورى.

ومن المفترض أن يتناقش أوناى إيمرى المدير الفنى لأرسنال مع تشاكا بشأن تصرفه، لكن المدرب اعترف بأن قائد الفريق «كان مخطئا».

وتشهد منافسات دور الستة عشر بكأس الرابطة مواجهة مثيرة أخرى بين تشيلسى ومانشستر يونايتد.

وبعد فترة متذبذبة لتشيلسى فى بداية أول موسم له تحت قيادة المدير الفنى فرانك لامبارد، نجح الفريق فى تصحيح الأوضاع وحقق سبعة انتصارات متتالية.

وقال لامبارد فى تصريحات لموقع نادى تشيلسى «واجهنا بداية صعبة، لكننى أثق فى هذه المجموعة وقدراتها، إننى سعيد بما وصلنا إليه».

وأضاف «نعمل بجدية، لكن يجب علينا أن ندرك أننا بإمكاننا التطور أكثر، بينما لا يفترض بنا الإفراط فى الثقة فى الوقت الحالى والتفكير بشأن توقعات جنونية».

أما بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى حامل لقب الدورى الإنجليزى، فسيلجأ على الأرجح لإراحة عدد من لاعبيه البارزين فى مباراة الفريق أمام ضيفه ساوثهامبتون.



وتشهد مباريات دور الستة عشر أيضا لقاء أستون فيلا مع وولفرهامبتون مساء اليوم على ملعب فيلا بارك.