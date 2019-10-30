نواب أوروبيون يأسفون لمقتل أبرياء في الشطر الهندي بإقليم كشمير

أعرب 23 نائبا من الاتحاد الأوروبي عن أسفهم لمقتل أبرياء في إقليم كشمير المُتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وأدان أعضاء الوفد - خلال زيارتهم الشطر الهندي من كشمير وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية اليوم الأربعاء - مقتل 6 عمال من غير الكشميريين في بلدة كولجام التابعة للإقليم، الليلة الماضية.

وأشار الوفد إلى أنهم عقدوا اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني، واستعرضوا عددا من القضايا منها إعادة فتح المدارس بالإقليم ومكافحة الفساد.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي أول زيارة يقوم بها وفد دولي إلى بلدة سريناجار بعد تمرير البرلمان الهندي تشريعات في 5 أغسطس الماضي قضت بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير والتخلي عن الامتيازات الخاصة التي كان يتمتع بها السكان هناك، فضلا عن تقسيم الولاية إلى منطقتين.. وأعقب هذا القرار قطع وسائل الاتصال في الإقليم وفرض قيود أخرى رُفع بعض منها لاحقا.