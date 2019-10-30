قائد ليفربول يعدد مميزات حراس مرمى الفريق

يرى جوردان هندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، أن العمل الجماعي والتنافس بين حراس المرمى في الفريق، ينعكس على أرض الملعب بمستويات عالية من جميع الحراس.

وقال هندرسون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «كان من الرائع متابعة أليسون يعود للمشاركة بسلاسة، يجب أن يذهب الفضل إلى مدرب الحراس، أليسون يستحق ما يحققه في ظل العمل الجاد الذي يقوم به على مدار العام».

وأضاف قائد ليفربول: «أليسون سيكون أول من يخبرك بأن الحراس هم فريق داخل الفريق، وأن باقي الحراس يلعبون دوراً فعالاً في الحفاظ على المعايير، أثق في أنه سيؤكد أنه بدونهم لن يكون قادراً على الأداء بهذا المستوى».

وتابع: «أدريان أيضًا كان مذهلاً للغاية بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، هو شخص إيجابي وشجاع ودائماً مستعد ويضع الفريق أولاً، من الرائع أن يكون لدينا شخص مثله في الفريق».

وواصل: «إضافة صيفية أخرى في حراسة المرمى كانت مفاجأة وهو أندرو لونيرجان أتى في البداية ليساعدنا خلال التدريبات في بداية الموسم، إلا أنه استقر على الفور، كان أدائه في الولايات المتحدة رائعاً، وهو ما واصله معنا».

وأوضح: «هو مثل أليسون وأدريان شخصيته رائعة ومحترف ويعمل بجد، ولديه الخبرة ويساهم بالنصيحة عند الحاجة. هو حارس مرمى من الجيد للغاية أنه معنا».

"وفي سياق متصل، قال هندرسون: «شخص ما ليس بالإضافة الجديدة، هو كيفين كيليهر، بدأت تظهر عليه علامات التطور، هو موهبة كبيرة وفاجئنا بمستواه الرائع أمام إم كي دونز في كأس كاراباو، هو محظوظ لوجوده بجانب أليسون وأدريان ولونرز، وكذلك لقيامه بالتدريب تحت قيادة جون أكتنبرج وجاك روبنسون، لكن وجود أشخاص رائعين من حولك ليس كافياً، عليك أن تكون جيداً بما يكفي وأن تعمل بجد».