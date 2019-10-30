مسئول بالديوان الملكي السعودي يبحث مع مدير عام الوكالة السويسرية التعاون المشترك

بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الأربعاء، مع مدير عام الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية السفير مانويل ساجر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والتنموية بين المركز والوكالة وسبل التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، وآلية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الوكالة والمركز في الدول ذات الاحتياج فيما يصب في مصلحة العمل الإنساني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الربيعة قدم لمحة عن البرامج الإنسانية التي ينفذها المركز في 45 دولة حول العالم وأهمها اليمن.

وأشاد مانويل ساجر بالمستوى العملي المتقدم لمركز الملك سلمان للإغاثة ودوره في خدمة المحتاجين والفقراء في كافة دول العالم.