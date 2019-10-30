الاتحاد السكندري يتأهل لنهائي البطولة العربية «رجال» لكرة السلة

تأهل فريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة العربية، والتي تُقام في المغرب، بعد فوزه على فريق المنستيري التونسي في الدور نصف النهائي الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء.

وأنهى زعيم الثغر الربع الأول متفوقا على المنستيري بنتيجة 29/21، وواصل الاتحاد السيطرة في الربع الثاني والذي أنهاه الاتحاد متوفقا على الفريق التونسي بفارق 9 نقاط بنتيجة 93/32، وفي الربع الثالث استمر التفوق الاتحاداوي وأنهاها بنتيجة 62/49، وفي الربع الرابع فاز الاتحاد على المنستيري بنتيجة 86/79 ليصل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بعد أن وصل لدور النهائي في النسخة الماضية التي توج بها.

وينتظر زعيم الثغر الفائز من مباراة فريق بيروت اللبناني أمام جمعية سلا المغربي في دور نصف النهائي الثاني.

وتضم قائمة الاتحاد في البطولة كل من أحمد عادل دولة، محمد على مودى، مؤمن مبارك "دونجا"، محمد طه ميدو، و يوسف شوشة، أحمد طارق الصباغ، أحمد أبو العلا بيبو، محمد إبراهيم يونس، عبد الرحمن عماد الدين، على محمد أحمد، رامى إبراهيم ، مايكل ديكسون، و ايدجراز، هيثم كمال، ومصطفى عصام .