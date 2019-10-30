عقار جديد لسرطان الرئة يضاعف البقاء على قيد الحياة 3 أعوام

6 آلاف حالة إصابة بسرطان الرئة سنويا و15 حالة وفاة يوميا في مصر

أعلنت إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء عالمياً، عن طرح عقارها الجديد«Durvalumab IMFINZI»، بعد موافقة وزارة الصحة المصرية على تسجيله، وهو أول علاج مناعي والوحيد من نوعه لعلاج مرضى سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة للمرضي من المرحلة الثالثة و الغير مؤهلين لاستئصال الورم حيث ساهم العلاج في زيادة معدلات البقاء علي قيد الحياة، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم.

واعتمدت الموافقة الصادرة من وزارة الصحة المصرية على نتائج الدراسة السريرية من المرحلة البحثية الثالثة لعقار IMFINZI، والذي خضع لها 713 مريض في المرحلة الثالثة من سرطان الرئة (PACIFIC Trial)، وأظهرت الدراسات الخاصة بـIMFINZI ارتفاع نسب استجابة المرضى للعقار مما أدى إلى التحسن في متوسط معدلات البقاء علي قيد الحياه والتي قد تجاوزت 3 أعوام، مقارنة بمجموعة المرضي الذين استمروا علي العلاج الكيماوي دون إضافة عقار Imfinzi.

وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني جامعة القاهرة، إن IMFINZI ليس علاج كيميائي بل هو علاج مناعي - تكميلي للعلاج الكيمائي – و هو أحد الأساليب العلاجية التي تستخدم الجهاز المناعي للجسم للقضاء على السرطان، ويرتكز العلاج في المقام الاول على تحفيز جهاز المناعة وبالتالي تمكينه من التعرف علي الخلايا السرطانية و القضاء عليها، ويعتبر العلاج المناعي الجديد IMFINZIنمطًا جديدًا - كعلاج مناعي - لمكافحة سرطان الرئة للمرضي الذي تم اكتشاف المرض لديهم في المرحلة الثالثة*".

وأوضح الدكتور محسن مختار، استاذ علاج الأورام و مدير مركز علاج الاورام والطب النووي بالقصر العيني جامعة القاهرة " أن الدراسة السريرية (PACIFIC) والتي كانت سببا في الموافقة على استخدام عقار IMFINZI تعتبر أول دراسة سريرية تستحدث استراتيجية جديدة لعلاج سرطان الرئة من المرحلة الثالثة، حيث أظهرت النتائج الأولية للدراسة تمكين المرضى الخاضعين لعلاج IMFINZI - بعد الانتهاء من العلاج الكيماوي و الاشعاعي - من البقاء لفترات أطول بدون انتشار السرطان و أيضا اثبتت تحسن في متوسط معدلات البقاء علي قيد الحياهوالتي قد تجاوزت 3 أعوام.

وأكد مختار أنه ومن المعلوم أنه إذا استطاعت العلاجات أن تمكن مريض السرطان من البقاء علي قيد الحياه لمدة 5 سنوات ، فهذا يعد علاج يستطيع تحقيق الشفاء طبقاً للمعايير العالمية، و بالتالي فان نتائج دراسة هذا العلاج المناعي الجديد Durvalumab تؤكد اننا نتحرك صوب تحقيق هذه النقطة المحورية للشفاء".

ومن جانبها قالت ابتسام سعدالدين، استاذ علاج الأورام بالقصر العيني جامعة القاهرة، إن هناك حوالي ٦ الاف حالة جديدة من سرطان الرئة سنويا بمصر، وأن نسبة الوفيات بسرطان الرئة تصل الى ١٥ حالة يوميا وبذلك يعد مرض سرطان الرئة من الامراض التي يجب القاء الضوء عليها"

وأكد الدكتور تامر النحاس، استاذ علاج الأورام بالقصر العيني جامعة القاهرة،على أنه " في ضوء النتائج الجديدة ل IMFINZI في سرطان الرئة من المرحلة الثالثة ينصح بأهمية الكشف المبكر لسرطان الرئة، حيث ان اكتشاف المرض مبكراً يؤدي حتماً الي فرص أكثر للعلاج.

وأضاف ان هنالك عدة اختبارات تستخدم للكشف المبكر عن سرطان الرئة واكتشاف مضاعفاته و أهمها الاختبارات بالأشعة، لافتا الي انه لم يتم توفيرعلاجات جديدة بخلاف العلاج الاشعاعي الكيماوي للمرضى على مدى عقود، ولذلك فان العلاج المناعي الجديد اليوم يعطي املاً مبشراً للمرضي."

وأضاف الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس، أنه في اطار الإهتمام بصحة المريض المصري، فإن حملات التوعية المستمرة من أجل رفع المستوى الصحي للمواطن في غاية الأهمية، كما أكد على أهمية تضافر الجهود بين كل القطاعات الخاصة والعامة وجمعيات دعم مرضى.

وأضاف أن العلاجات المتاحة الآن في تطور مستمر و الدليل اليوم، أننا بصدد هذا العلاج المناعي الجديد الذي يعد حجر زاوية لمرضي سرطان الرئة بالمرحلة الثالثة".

وصرح الدكتور خالد عاطف رئيس مجلس ادارة الشركة المصنعة للدواء أن الشركة تضع في اولوياتها واستراتيجيتها توفير أفضل و احدث العلاجات عالمياً، مشيرة الي التزامنا بتطوير حلول الرعاية الصحية من خدمات و عقاقير عالية الجودة للمرضى فى مصر.

وأشار عاطف، إلى أن طرح عقار Imfinzi يعد املاً جديداً لخدمة المريض المصري ويأتي ذلك تأكيداً لريادة الشركة فى مجال علاج الأورام لسنوات عديدة".