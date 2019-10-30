 مبعوث: أمريكا قلقة من الوضع الخطير في شمال شرق سوريا - بوابة الشروق
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مبعوث: أمريكا قلقة من الوضع الخطير في شمال شرق سوريا

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن يتحدث خلال مؤتمر صحفي في جنيف. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن يتحدث خلال مؤتمر صحفي في جنيف. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز.
جنيف (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 3:54 ص | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 3:54 ص

عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن عن قلقه يوم الثلاثاء تجاه ما وصفه ”بالوضع الخطير المستمر في شمال شرق سوريا“ وحث كل الأطراف على العمل من أجل استقرار الوضع هناك.

وقال رايبرن للصحفيين في جنيف ”نحن قلقون من استمرار الوضع الخطير في شمال شرق سوريا ولهذا السبب نستمر في دعوة الجانب التركي إلى الالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من أكتوبر“.

وأضاف ”ونحن نطالب ليس النظام (السوري) فحسب بل أيضا الروس بممارسة نفوذهم على قوات النظام لعدم السماح بتحول الوضع في الشمال الشرقي إلى صراع جديد قد يزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد“.


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