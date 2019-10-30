العامري: سنتعاون مع الصدر لتحقيق مصالح الشعب العراقي

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رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

أعلن هادي العامري، رئيس كتلة الفتح البرلمانية ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه سيتعاون مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر "من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي".

وقال العامري في تصريح صحفي ردا على طلب الصدر بإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي: "سنتعاون معا من أجل تحقيق مطالب الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وكان الصدر قد دعا العامري الليلة الماضية إلى التعاون من أجل سحب الثقة عن الحكومة العراقية الحالية "فورا".

وقال الصدر في بيان مساء الثلاثاء: "أدعو رئيس كتلة الفتح هادي العامري إلى التعاون من أحل سحب الثقة عنك /رئيس الحكومة / فورا والعمل معا لتغيير مفوضية الانتخابات والتعاون على تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت وفي حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب أن يقول قولته...ارحل".

وتكتظ حاليا ساحة التحرير بعشرات الآلاف من المتظاهرين بشكل غير مسبوق حاملين أعلام العراق ويهتفون بشعارات لإسقاط الحكومة والبرلمان.

ولم تحل إجراءات حظر التجوال الليلي في بغداد دون تدفق مزيد من المتظاهرين إلى ساحة التحرير.