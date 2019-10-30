وزير النقل للمواطنين: لا تعبروا من «مزلقانات غير رسمية» حتى لا تقع حوادث

ناشد وزير النقل والمواصلات المواطنين، بعدم عبور السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك أو من مزلقانات عشوائية غير رسمية حتى لا تحدث أية حوادث غير مرغوب فيها.

وأوضح، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء مساء الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء، أن هناك مزلقانات مخططة ويتم عمل تطوير عليها، ويتم عمل كباري وانفاق أو عبور سطحي بشكل سليم عبر أجهزة تحذر قبل وصول القطار ليتم منع العبور حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه يتم غلق المزلقانات غير المخططة باسوار خرسانية، وفي بعض الأوقات يتم هدمها أو إزالتها، ولكننى أخاطب المواطنين: "ساعدونا عشان ميحصلش حوادث لا قدر الله".

وأوضح أن تكلفة تطوير كل المزلقانات 100 مليار جنيه، وهو رقم غير متاح لدى الدولة حاليًا لهذا المشروع.