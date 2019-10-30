تشيلي تلغي استضافة مؤتمري المناخ والباسيفيك بسبب الاضطرابات

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا اليوم الأربعاء إلغاء استضافة بلاده المؤتمر الدولي لتغير المناخ المقرر تنظيمه في ديسمبر المقبل، ومؤتمر آسيا والباسيفيك المقرر إقامته فى نوفمبر المقبل، بسبب الاضطرابات الحالية بها.

وكانت الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء تشيلي، والتي بدأت احتجاجا على زيادة أجرة مترو الأنفاق، وتطورت إلى مظاهرات أشمل ضد عدم المساواة، قد أودت بحياة 20 شخصا وأسفرت عن دمار وعمليات نهب واسعة النطاق.

وأعلن بينيرا تعديلا وزاريا كبيرا أول أمس الاثنين، حيث أقال وزيري الداخلية والمالية في محاولة لوقف الاحتجاجات.

وكان من المقرر أن يتجمع دبلوماسيون في العاصمة التشيلية سانتياجو لحضور مؤتمر المناخ خلال الفترة من 2 وحتى 13 ديسمبر.

وقال بينيرا للصحفيين في قصر "لا مونيدا" الحكومي في العاصمة "نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا في الأسابيع الأخيرة، قررت حكومتنا عدم استضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (ابيك) في نوفمبر المقبل ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 25) في ديسمبر.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تركز قبل أي شيء على حفظ السلم وتطبيق إصلاحات تستهدف تهدئة المحتجين.