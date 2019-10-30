ارتفاع أعداد المهاجرين إلى اليونان في ظل عدم انقطاع وتيرة وصولهم

عبر ما يقرب من 800 مهاجر من تركيا إلى اليونان في الساعات الـ 48 الماضية، فيما يعد أعلى معدل للوافدين منذ إغلاق طريق البلقان بموجب اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تم إبرامها منذ أكثر من 40 شهرًا.

وسجل خفر السواحل اليوناني وصول 790 مهاجرا خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "ايه إن ايه- إم بي ايه" اليوم الأربعاء.

وبحسب آخر أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل 55 ألفا و348 شخصا، منهم 43 ألفا و683 عن طريق البحر، بين بداية عام 2019 ويوم الأحد الماضي.

ورغم بقاء شهرين على انتهاء عام 2019، تجاوز عدد الوافدين بالفعل الـ 50 ألفا و 500 مهاجر الذين وصلوا في 2018 والـ 36 ألفا و300 الذين وصلوا في 2017.

وأدى ارتفاع أعداد المهاجرين إلى اكتظاظ شديد في مخيمات اللاجئين في جزر بحر إيجة اليونانية، التي تم إنشاؤها في ذروة أزمة الهجرة عامي 2015 و 2016 لإيواء طالبي اللجوء حتى يتم النظر في طلباتهم للجوء في الاتحاد الأوروبي.