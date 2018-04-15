جمعية مصارف لبنان تعاود العمل الطبيعي بعد غد الجمعة

أعلنت جمعية مصارف لبنان اليوم الاربعاء معاودة العمل الطبيعي بعد غد الجمعة وتمديد الدوام.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان عقد اجتماعا اليوم لمواكبة التطورات .

وقال بيان أصدره المجلس :"تعاود المصارف العمل الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة أول نوفمبر 2019، ونظرا لتراكم العمل بسبب الإقفال، تقرر تمديد دوام عمل المصارف يومي الجمعة والسبت المقبلين حتى الساعة الخامسة بعد الظهر".

ووفقا لبيان المجلس، تستمر المصارف غدا الخميس في توفير خدماتها للزبائن عبر الصيرفة الإلكترونية، كما سيكون غدا مخصصا للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءا من صباح بعد غد الجمعة .

وكان مجلس إدارة الجمعية عقد اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تم خلاله مناقشة الأوضاع القائمة.