نشب حريق هائل في حديقة الحيوان بالجيزة، جرّاء ماس كهربائي، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع خطر الأمتداد.

وكشفت مدير حديقة حيوان بالجيزة، الدكتورة مها صابر، أن الحديقة تعرضت لحريق مساء اليوم، مؤكدة عدم وجود أي خسائر او إصابات.

وأضافت صابر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الحريق نشب في سور المكتب الفني بالحديقة، بعيدًا عن الحيوانات، لافتةً إلى أن الحريق وقع في تمام الساعة الـ5 مساء بعد خروج كافة الزائرين.

ونوهت صابر، بأنه تم السيطرة على الحريق بدون وجود أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرةً إلى أن السبب المرجح وراء حدوث الحريق هو ماس كهربائي.