رئيس البرلمان الموريتاني يحذر من تنامي الجريمة في الساحل الإفريقي

حذر رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه، من تنامي الجريمة في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال رئيس البرلمان الموريتاني، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الدورة الأولى لاتحاد برلمانات الساحل الإفريقي- "إن مستويات التنمية المنخفضة وتفشي البطالة والأمية والفقر والمرض، من أهم التحديات الجسام التي تواجه شعوب مجموعة الدول الخمس بالساحل".

وأضاف "إن كل هذه التحديات تشكل أرضية خصبة لتطوّر الجريمة المنظّمة، وسببًا رئيسيًا للهجرة غير الشرعية نحو أوربا وغيرها"، و"إن مجابهة هذه التحديات يجب أن تقوم على مقاربات تشمل تحقيق التنمية وتعزيز أنظمتنا الدفاعية والأمنية في آن واحد، معتمدين أولًا وقبل كل شيء على مواردنا الذاتية".