ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات نشرت أمس الثلاثاء ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 5ر1% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعها بنسبة 9ر0% شهريا فقط.

وتراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن في الشمال الشرقي للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 4ر1% خلال أغسطس الماضي، في حين ارتفعت في الغرب الأوسط بنسبة 1ر3% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% خلال الفترة نفسها.

وارتفعت المبيعات في الجنوب الأمريكي خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر2% بعد ارتفاعها بنسبة 3ر1% خلال أغسطس الماضي، في حين تراجعت في الغرب بنسبة 3ر1% خلال سبتمبر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 1ر3% في الشهر السابق.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع المبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 3ر6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1% سنويا خلال الشهر السابق.

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.