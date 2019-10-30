تبدأ قناة صدى البلد، السبت القادم، عرض برنامجها الجديد «البيه والهانم» والذي تقدمه رنا عرفة وممدوح الشناوي.

«البيه والهانم» برنامج اجتماعى فى شكل مختلف، يتناول قضايا البيت والأسرة فى قالب مبهج يرسم الابتسامة، من خلال حكاوى البيه والهانم ووجهة نظر كل منهما فى الموضوعات التى تهم كل بيت.

وأعربت رنا عرفة عن سعادتها بالعودة لقناة صدى البلد التى تهتم بالبرامج الاجتماعية الهادفة، والتى تعتبرها بيتها، حيث عملت بها ٤ سنوات وقدمت خلالها عدة برامج حققت انتشارا كبيرا وتؤكد أن عودتها ستكون بشكل مختلف مع زميل يتميز بخفة الدم هو ممدوح الشناوي.

وأكدت أن برنامج "البيه و الهانم" سيقدم شكلا جديدا للبرامج الاجتماعية تناقش مواضيع حياتنا في بيتنا بشكل غير تقليدي مع تقديم حلول سهلة و بسيطة لحياة احلى و أجمل.

وقال الشناوى إنه سعيد بتجربته الجديدة فى قناة صدى البلد التى تهتم بتقديم كل ما يهم المشاهد، مشيرا إلى أن البرنامج فكرته جديدة ومتميزة ، حيث يطرح مشكلات وقضايا كل بيت من وجهة نظر الرجل والمرأة، ويسعى لتوصيل الرسالة الهادفة من خلال المرح والبهجة