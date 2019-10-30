 رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة - بوابة الشروق
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رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 9:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 9:15 م

أعلن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام مؤكدا أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على قوة الاقتصاد الأمريكي.

وأشار باول إلى أن لجنة السوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وافقت خلال اجتماعها اليوم على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في المائة لتتراوح بين 1.5٪ و 1.75٪.

وأشارت مصادر إلى أن هذا القرار، الذي جاء نتيجة لتصويت أجرته اللجنة بالبنك الأمريكي ، كان متوقعا على نطاق واسع من جانب الأسواق المالية.

ويحدد هذا السعر ما تفرضه البنوك على بعضها البعض مقابل الإقراض كما تؤثر الفائدة على تكلفة القروض العقارية وبطاقات الائتمان وسائر أنواع القروض.

ويأتي هذا مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وسط النزاعات التجارية المتواصلة وضعف مستوى النمو العالمي ، حيث جاءت نتيجة التصويت متوافقة مع التوقعات من جانب الأسواق المالية.

وأشارت المصادر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون كافية لتفادي إجراء خفض آخر في سعر الفائدة في ديسمبر ، وهو الاجتماع الأخير من العام ، رغم أنها ألمحت إلى احتمال تعليق سياسة خفض أسعار الفائدة.


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