ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، متعهد دقيق بحوزته 10 أطنان دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية من العميد محمد عتمان رئيس مباحث التموين يفيد ورود معلومات عن متعهد نقل دقيق يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز وبيعها بالسوق السوداء.

وعلى الفور شكل فريق بحث برئاسة المقدم محمد نصحي وكيل مباحث التموين والنقيب مصطفى الهرميل، وبإجراء التحريات الأمنية تبين ان المتعهد يدعي (م.ب.ع - 23 سنة) متعهد نقل دقيق مقيم بقرية دماط مركز قطور.

وبعمل أكمنة ثابته ومتحركة تم ضبط المتهم بالقرب من كمين دفره بالطريق الزراعي "طنطا - القاهرة" دائرة مركز طنطا أثناء قيادته للسيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم وكان لطريقه لتسليم الكمية بمحافظة المنوفية.

وبالفحص تبين أن كمية الدقيق 200 شيكارة تزن 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، وتم التحفظ على المتهم وضبط السيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.