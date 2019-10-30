التنمية المحلية: برنامج «مشروعك» أحد آليات الوزارة لحل مشكلة البطالة بالتعاون مع 6 بنوك

قال الدكتور خالد قاسم، معاون وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن برنامج التنمية المجتمعية "مشروعك"، الذي أطلقته الوزارة يعد أحد آليات الوزارة لحل مشكلة البطالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه البرنامج يساعد على توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، عبر تنفيذ مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، يعمل عليها الشباب.

وتابع أن هذا البرنامج يتم بالشراكة مع 6 بنوك وطنية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 287 مكتبًا في جميع محافظات الجمهورية لاستقبال المواطنين الراغبين في إقامة وتطوير المشروعات.

وعقب أن هذه المكاتب تعمل على دراسة وفحص دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المقدمة، وتطويرها، ثم اختيار أحد البنوك لتقديم التمويل، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يساهم في تدريب الكوادر البشرية العاملة في هذا البرنامج.