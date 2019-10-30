 روسيا تؤيد زيادة تبادل المعلومات مع الإنتربول والناتو في الحرب على الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تؤيد زيادة تبادل المعلومات مع الإنتربول والناتو في الحرب على الإرهاب

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 12:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 12:48 م

أيدت روسيا زيادة تبادل المعلومات مع الإنتربول، والتعاون مع الهيئات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة حلف شمال الأطلسي في الحرب على الإرهاب.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين - في المؤتمر الدولي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه استنادا إلى تهديد الإرهاب، تلمس موسكو ضرورة تبادل المعلومات".

وأضاف: "نعتبر أنه من المناسب زيادة استخدام قدرات بنك البيانات الدولي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن موارد المعلومات الخاصة بالهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شانغهاي للتعاون، ومركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة والمنظمات المتخصصة الأخرى".

يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تم تأسيسها في عام 2002، وتضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، ويتمثل هدف المنظمة في تعزيز الأمن في المنطقة وحماية سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء فيها.


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