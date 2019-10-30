68 مليار دولار أرباح أرامكو السعودية خلال 9 أشهر

قالت مصادر مطلعة إن أرباح شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 68 مليار دولار وهو ما يعزز مكانتها كأكثر شركة ربحية في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة المملوكة للدولة السعودية كشفت عن نتائجها غير المدققة محاسبيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي للمحللين الماليين الذين يجهزون خطة الطرح العام الأولي لسهم الشركة، مشيرة إلى أنها لم تعلن نتائجها خلال الأشهر التسعة من العام الماضي على سبيل المقارنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه قناة "العربية" التلفزيونية السعودية اليوم الثلاثاء أن عملية الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو" ستبدأ يوم الأحد المقبل.

يذكر أن "أرامكو" كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي نتائجها المالية للعام الماضي وذلك لأول مرة في تاريخها حيث ذكرت أنها حققت أرباحا بلغت قيمتها 111 مليار دولار خلال العام الماضي ككل، لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث قيمة الأرباح.

وأشارت بلومبرج إلى أن أرباح "أرامكو" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تجاوزت إجمالي أرباح "آبل" الأمريكية للإلكترونيات خلال العام الماضي ككل، رغم أنها أكبر شركة مسجلة في البورصة ربحية في العالم. كما أن أرباح "أرامكو" خلال الأشهر التسعة الأولى تزيد عن الأرباح السنوية لمنافستها الأمريكية "إكسون موبيل كورب" وهي أكبر شركة نفط مسجلة في البورصة في العالم.

وبحسب قناة العربية، فإنه من المنتظر إعلان النطاق السعري للاكتتاب في سهم "أرامكو" يوم 17 نوفمبر الماضي في حين سيتم طرح السهم للتداول في البورصة السعودية يوم 11 يسمبر المقبل.

من ناحيته صرح العضو المنتدب لصندوق الثروة السيادي الكويتي بأن الصندوق سيدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية العملاقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فاروق بستكي القول للصحفيين في الرياض، حيث يشارك في أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" :"نحاول عادة التنويع بعيدا عن النفط، ولكن هذه تشكل فرصة استثمارية".

وذكر أن أرامكو لم تتواصل هي أو مستشاريها مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مضيفا أن قرار الاستثمار سيعتمد على حجم الطرح وتوقيته وقيمته.